«Непаханое поле для комиков»: Омаров посмеялся над некоторыми санкциями

Бизнесмен вернулся из Италии, где был задержан местной полицией.

Накануне Курбан Омаров вернулся из Италии. Отпуск бизнесмена был омрачен тем, что на въезде в Рим, его задержали сотрудники полиции и попросили проехать в участок. Там он провел ночь, а после его отпустили.

Вернувшись в Россию, Курбан высказал свое мнение о санкциях. На его взгляд, некоторые из них просто смешны.

«Это просто непаханое поле для комиков. Ну сам по себе юмор же – запретить котам из России выступать на международных выставках . Или мое любимое – в Микронезию больше ни ногой. Это где вообще?», — написал Омаров.

больше по теме Прерванное путешествие: Курбан Омаров вышел на свободу в Риме Ранее блогера задержали сотрудники полиции и доставили его в отделение.

Также бизнесмен предположил, что, возможно, на следующей неделе попросят вернуть шотландских вислоухих котиков на родину. Фанаты оценили чувство юмора блогера.

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