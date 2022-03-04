«Зализывает раны»: Волочкова умилила кадрами с домашним питомцем

Балерина души не чает в своем коте по имени Риччи.

В конце прошлого года у Анастасии Волочковой появился новый питомец – кот Риччи. Балерина души в нем не чает и довольно часто показывает пушистого любимца своим фанатам в инстаграме.

На этот раз Анастасия поделилась кадрами, на которых Риччи играл с ее ногами.

«Зализывает раны», — написала Волочкова.

Балерина очень бережно относится к своим ногам, периодически показывая фанатам, как сильно их изменили занятия балетом.

Добавим, ранее Анастасия попросила фолловеров и журналистов не задавать ей вопросы, касающиеся политических действий. Балерина отметила, что она русская и ее родина – Россия, но ее предназначение – нести радость в массы, а не разводить панику.

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