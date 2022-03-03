А Прилучный не приехал: Муцениеце засняла, как дочка общается с бабушкой в день рождения

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет снимается в кино. Актриса многим полюбилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Тогда она и познакомилась с Павлом Прилучным.

Примечательно, что пара была вместе длительное время. Но в 2020 году они расстались. Теперь артистка сама растит двоих детей: Мию и Тимофея. Звезда живет с ними в квартире. Наследники регулярно видятся с отцом.

На днях Муцениеце отпраздновала свой день рождения. Она не стала устраивать большого праздника. А вот 3 марта актриса порадовала дочку, которой исполнилось шесть лет.

Она украсила всю квартиру шариками в морской тематике. Однако потом вместо вечеринки Агата сходила к ней в школу, где учителя с детьми устроили концерт по случаю приближающегося Международного женского дня.

А вот вечером она актриса провела время дома с детьми. Именинница облачилась в трикотажное платье Guess. Рядом с ней в фортах и футболке сидел брат. Они разговаривали с бабушкой по видеосвязи. Нонна пообщалась с внуками из Латвии.

«У любви нет границ», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у Муцениеце красивые дети. Многие осыпали комплиментами Мию. Фанаты посчитали, что она пошла в маму, а вот сын растет копией отца. К слову, сам Прилучный в гостях у бывшей жены не появился. Но не исключено, что он поздравил дочку по телефону и проведет с ней ближайший выходной.

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