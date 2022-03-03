Отдыхают на горнолыжном курорте: Акиньшина поделилась редкими кадрами с подросшими детьми

Оксана Акиньшина уже давно снимается в кино. Она родилась в простой семье и сначала пыталась стать моделью. Однако в 13 лет ей удалось попасть на пробы к режиссеру Сергею Бодрову – младшему, и уже дебютная работа в драме «Сестры» сделала ее известной.

Теперь у нее в копилке десятки ярких ролей. О личной жизни она рассказывает нечасто. Звезда состоит в разводе с кинопродюсером Арчилом Геловани. Она растит двоих детей.

Обычно Оксана редко показывает наследников. Однако ее сыну Константину недавно исполнилось девять лет. А дочке Эмми уже пять лет. Оказалось, что в марте она отдыхает с наследниками на горнолыжном курорте.

Артистка запечатлела на камеру подросших детей, которые встали на лыжи. Дочка была в пуховых штанах и пуховике синего цвета. Ее брат также был в теплой пуховике.

Поклонники отметили, что дети Акиньшиной очень выросли. Многие рассмотрели лицо Константина и посчитали, что он похож на маму. Напомним, что недавно Ксения Собчак также решила уехать отдыхать с сыном Платоном. Она предупредила, что обещала наследнику, что они отправятся в путешествие. А вот Ксения Бородина привезла дочек в Дубай. При этом она почти не публикует фото с отдыха.

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