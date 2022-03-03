«Самое интересное, но… нет»: Наталия Медведева призналась, что не скучает по Comedy Woman

Проект с участием актрисы закрылся два года назад.

В последнее время артисты стали меньше делиться подробностями личной жизни. Кто-то уходит беседовать о творчестве и новостях в Telegram и «ВКонтакте». А вот артистка Наталия Медведева вспомнила в Instagram-аккаунте о шоу, в котором принимала участие еще два года назад.

Речь идет о проекте Comedy Woman. Первый выпуск юмористического шоу с участием женщин вышел на российском телевидении еще в 2008 году. Однако в декабре 2019 года проект был заморожен, а в 2020-м — закрыт.

Кто-то из бывших участниц жалеет о закрытии программы. А кто-то совсем не скучает по временам съемок в шоу. К последним относит себя и Наталия Медведева.

«Самое интересное, но… нет. И по школе не скучаю, и по институту тоже. Ни по одной работе и даже по беременностям никогда не скучала. Как-то так. Вспоминаю иногда, когда разговор вдруг заходит, но не скучаю», — отметила актриса в личном микроблоге.

Напомним, ранее Наталия Медведева рассказала, какое слово им запретили произносить на КВН. Арктика вспомнила, как ее коллега по команде чуть не заплакал из-за этого.

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