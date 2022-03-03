«Воспитывать мальчика одной очень сложно»: Анна Калашникова задумалась об образовании своего сына, которого бросил отец

Модель Анна Калашникова поделилась очередным переживанием в личном микроблоге. Знаменитость раздумывает, где стоит обучаться ее сыну.

Наследнику Калашниковой скоро будет семь. А в сентябре мальчик должен пойти в первый класс.

«15 марта моему сыночку будет семь лет. В сентябре Данечка пойдет в первый класс. Наверное, обдумывая все эти важные события, я написала тут недавно про отца Дани. Надеялась ли я, что он позвонит сыну? Если честно, то да. Ребенок растет, мне нужна помощь, поскольку воспитывать мальчика одной очень сложно. Хочется, чтобы у сына был перед глазами пример благородства и чести. Мужской пример. И мне, как матери-одиночке, тяжело принимать решения о судьбе ребенка», — призналась Калашникова.

«Вот сейчас сижу и думаю: определять сына в обычную школу или оставить на надомном обучении? С одной стороны, если обучаться дома, то ребенок во времена пандемии будет меньше болеть. С другой стороны, я понимаю, что Даня очень общительный, нельзя его лишать общения со сверстниками. А вы какую форму обучения для своих первоклашек выбрали?» — поинтересовалась Калашникова.

Напомним, ранее Анна Калашникова пожаловалась на бывшего возлюбленного, который бросил ее и их общего сына.

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