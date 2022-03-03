«Копия мамочки»: Анна Банщикова показала подросшую дочь Машу

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Анны Банщиковой появилась фотография дочери знаменитости. Таким спососбом звезда «Ищейки» поздравила любимую наследницу с днем рождения.

Пятилетняя Маша смотрела на поклонников своей родительницы с летней архивной фотографии. Наследница Анны Банщиковой искренне улыбалась. Кудрявые волосы малышки украшал розовой бантик.

«Любимая моя девочка, с днем рождения!» — поздравила Анна свою дочь с пятилетием.

Отметим, что фолловеры Анны Банщиковой остались в восторге от умилительной и искрящейся Маши. Подписчики актрисы увидели в имениннице черты ее мамочки. Поклонники не только поздравили Машу с днем рождения, но и сравнили ее с красавицей-мамой.

«С днем рождения твою прелесть! Радости и любви!», «Копия мамочки», «С днем рождения! Очень на вас похожа внешне!», «Какая бусечка», «Ваша копия, красавица», «Мамина дочурка», – написали поклонники Анны Банщиковой в комментариях под фото именинницы.

Напомним, ранее Анна Банщикова показала архивное фото своей бабушки. Благодаря ей актриса выбрала профессию.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.