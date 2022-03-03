В платье Мальвины: Муцениеце подловила дочку Прилучного за чаепитием в школе

Агата Муцениеце не скрывает, что в юности строила карьеру модели. Но в итоге она стала актрисой и снялась в десятках картин. Многие полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа».

Также она снялась в фильмах «Тобол», «Честный развод». Вот уже почти два года она состоит в разводе с Павлом Прилучным. Артистка стала еще больше сниматься. Но звезда всегда находит время для своих детей.

3 марта Агата с самого утра поздравила дочку Мию, которой исполнилось шесть лет. Она устроила ей сюрприз: украсила всю квартиру шариками в морской тематике.

А потом актриса пришла с ней в школу, где учителя подготовили концерт в честь грядущего Международного женского дня. Наследница не только прочитала стихотворение, но и спела с другими детьми. Малышка была облачена в платье с воротничком в стиле Мальвины из сказки.

Муцениеце подловила дочку, которая сидела за партой. Мия устроила чаепитие. Она полакомилась кексом и печеньками. Малышка сидела за столом с другими детьми.

Поклонники поразились тому, как выросла девочка. Многие также отметили, что она очень похожа на маму. «Какая она милая», «Платье у нее сказочное», «Она просто ваша копия», «Агата, ваша дочка такая классная», «Вот это принцесса», «Как приятно видеть таких детей», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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