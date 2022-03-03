Весенний хит: Мария Шарапова в тренче с воланами и рукавами-буфами отметилась на показе в Париже

Экс-первая ракетка мира побывала на показе Chloe в рамках Недели моды. Она продемонстрировала актуальный образ.

Мария Шарапова известна на весь мир. Она является теннисисткой, которая победила на пяти турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира два года назад объявила о завершении карьеры.

Она стала чаще выходить в свет и занялась обустройством своего дома. Более того, спортсменка готовится к свадьбе с одним из самых завидных женихов Европы — британским бизнесменом Александром Гликсом.

Обычно Шарапова редко рассказывает о своей жизни. Она предпочитает лишь изредка хвастаться нарядами. Недавно спортсменка приехала во Францию на Неделю моды. Она уже отметилась на показе Dior, где появилась в плаще с принтом.

Теперь также теннисистка отправилась на показ Chloe. Мария решила выглядеть просто и лаконично. Она щегольнула в Париже в кремовом тренче с рукавами-буфами и рюшами. Сапоги дополнили ее лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 34-летняя спортсменка. Многие отметили, что она похорошела. Благодаря наряду Шарапова подчеркнула стройные ноги. Во время выхода в свет она не раз попала в объективы папарацци. Звезду осыпали комплиментами. К слову, тренчи уже давно стали популярными. Их носят многие селебрити — от Ольги Бузовой до Валерии.

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