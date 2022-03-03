«Официальный сайт взломан»: Игорь Николаев сделал заявление о личной странице

Артист предупредил поклонников, чтобы они не верили всему, что появится на его странице в ближайшее время.

Исполнитель Игорь Николаев признался, что его официальный сайт взломали. Об этом знаменитость сообщил в Instagram-аккаунте.

Певец заявил, что стал жертвой зарубежных хакеров. Знаменитость попросил всех фолловеров не верить заявлениям мошенников и антироссийских пропагандистов, которые могут появиться на его странице в интернете.

Игорь Николаев отметил, что его случай показывает, насколько серьезно подготовились хакеры для информационной борьбы. Теперь поклонники композитора не могут узнать о последних музыкальных событиях Николаева, а также насладиться работами маэстро на его официальном сайте.

«Друзья! Мой официальный сайт взломан и вместо моих песен, фотографий, статей и анонсов хакерами размещена антироссийская информация. И это наглядная иллюстрация того, как и какими средствами ведется хакерская информационная война», — написал Николаев в личном микроблоге.

Напомним, ранее стало известно, почему Наташа Королева не поздравила Игоря Николаева. Позже оказалось, что певица не забыла про бывшего возлюбленного. Просто Королева находилась в Майами, в другом часовом поясе. Поэтому с опозданием отправила торжественное сообщение Николаеву.

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