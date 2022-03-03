Поет и читает стихи: Муцениеце засняла дочку в платье бэби-долл с модным воротником в школе

Актриса показала, как в учебном заведение отпраздновали грядущий Международный женский день. Малыши устроили концерт для родителей, а потом потанцевали.

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Многие полюбили ее за роли в картинах «Закрытая школа» и «Тобол». Обычно она появляется на красных дорожках и премиях.

После развода с Павлом Прилучным артистка стала жить с детьми в своей квартире в Москве. Она успевает строить карьеру и исполнять материнские обязанности. При этом звезда не скрывает, что пользуется услугами няни.

Март для Агаты является особенным месяцем. Сначала у самой актрисы наступает день рождения.К слову, она его отметила без размаха, посидев с друзьями в ресторане. А вот 3 марта день рождения отмечает ее дочка Мия.

Малышке исполнилось шесть лет. С самого утра Муцениеце устроила для нее сюрприз. Девочка увидела множество воздушных шаров в квартире на морскую тематику. А вот потом актриса отвела малышку в школу, где учителя подготовили концерт для мам и родителей в честь грядущего Международного женского дня.

Агата нарядила именинницу в платье в стиле бэби-долл с модным широким воротником. Именно воротники «Клодин» стали трендом в прошлом году. Девочка спела на английском языке, а также прочитала стихотворение, умилив свою маму.

Уже после праздника дети смогли потанцевать и поиграть. Мероприятие завершилось чаепитием. «Какая чудесная девочка! Счастья ей», «Ой, ты милашка», «Молодец какая, мамочку поздравила», «Как трогательно, аж всплакнула», «Мия, как же я люблю эту малышку!» — прокомментировали кадры подписчики.

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