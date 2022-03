«Маски сброшены»: Малиновская резко осудила артистов из Украины, набросившихся на русских

Российские артисты один за другим высказываются в адрес своих украинских коллег, которые буквально набросились на наших соотечественников. Успешно построившие карьеру в России певцы и актеры из Украины призывают к агрессии и насилию.

Телеведущая Маша Малиновская считает, что именно в такие тяжелые времена люди раскрываются в полной мере.

«Маски сброшены, и мы увидели Who is who! Особенно меня обескуражила позиция артистов. Люди, которых Россия сделала суперзвездами в этот сложный для страны момент заявили, что им „стыдно“!» — пишет Малиновская.