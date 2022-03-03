Как приготовить блины к Масленице сразу с начинкой
Видео
Макияж на 8 Марта: идея от известного стилиста
Видео

«Маски сброшены»: Малиновская резко осудила артистов из Украины, набросившихся на русских

Телеведущая высказала свою позицию.

«Маски сброшены»: Малиновская резко осудила артистов из Украины, набросившихся на русских
Телеведущая Маша Малиновская. Фото: Инстаграм

Российские артисты один за другим высказываются в адрес своих украинских коллег, которые буквально набросились на наших соотечественников. Успешно построившие карьеру в России певцы и актеры из Украины призывают к агрессии и насилию.

Телеведущая Маша Малиновская считает, что именно в такие тяжелые времена люди раскрываются в полной мере.

«Маски сброшены, и мы увидели Who is who! Особенно меня обескуражила позиция артистов. Люди, которых Россия сделала суперзвездами в этот сложный для страны момент заявили, что им „стыдно“!» — пишет Малиновская.

Напомним, ранее певец Данко заявил, что «всякие вроде Лободы пусть едут к себе, раз у нас плохо».

«А то у нас кормятся и нас же обвиняют во всем. Это информационная война», — заключил артист.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Маша МалиновскаяМаша Малиновская последние новости