Кейт Миддлтон рассказала о профессии мечты своей дочери

Наследница принца Уильяма и Кейт Миддлтон — шестилетняя принцесса Шарлотта — уже определилась с будущей профессией. Примечательно, что девочку не интересует королевский престол.
Малышка Шарлотта мечтает помогать людям. Дочь герцога и герцогини Кембриджских хотела бы стать медсестрой. Поклонники королевской семьи подозревают, что такое решение будущая кронпринцесса приняла в связи с болезнью прабабушки.
Напомним, недавно 95-летняя королева Елизавета II перенесла коронавирус. За монарха переживала вся семья, включая ее правнучку Шарлотту. Девочка передавала любимой родственнице картины, которые рисовала специально для нее.
К слову, мысли о медицинской карьере посещали принцессу Шарлотту еще до болезни Елизаветы II. Наследница Кейт Миддлтон была очарована работой медсестер еще в начале пандемии. Принцесса Шарлотта видела, какую пользу принесли миру медсестры. Поэтому дочь принца Уильяма твердо решила, что в будущем пополнит их ряды. Об этом сообщил womansday.com источник, приближенный к королевской семье.
Напомним, ранее Кейт Миддлтон повторила образ испанской королевы Летисии.
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