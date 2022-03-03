Кейт Миддлтон рассказала о профессии мечты своей дочери

Наследница принца Уильяма и Кейт Миддлтон — шестилетняя принцесса Шарлотта — уже определилась с будущей профессией. Примечательно, что девочку не интересует королевский престол.

Малышка Шарлотта мечтает помогать людям. Дочь герцога и герцогини Кембриджских хотела бы стать медсестрой. Поклонники королевской семьи подозревают, что такое решение будущая кронпринцесса приняла в связи с болезнью прабабушки.

Напомним, недавно 95-летняя королева Елизавета II перенесла коронавирус. За монарха переживала вся семья, включая ее правнучку Шарлотту. Девочка передавала любимой родственнице картины, которые рисовала специально для нее.

больше по теме Королева Елизавета II заразилась коронавирусом Монарх Британии заболела вслед за своим старшим сыном.

К слову, мысли о медицинской карьере посещали принцессу Шарлотту еще до болезни Елизаветы II. Наследница Кейт Миддлтон была очарована работой медсестер еще в начале пандемии. Принцесса Шарлотта видела, какую пользу принесли миру медсестры. Поэтому дочь принца Уильяма твердо решила, что в будущем пополнит их ряды. Об этом сообщил womansday.com источник, приближенный к королевской семье.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон повторила образ испанской королевы Летисии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.