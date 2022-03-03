«Макияж не притягивает, а отталкивает»: бывший муж Настасьи Самбурской рассказал о выборе возлюбленной

Кирилл Дыцевич развелся с актрисой в 2018 году.

В преддверии 8 Марта бывший возлюбленный Настасьи Самбурской — Кирилл Дыцевич — поздравил самую главную женщину в своей жизни. Также артист рассказал, какая девушка может ему понравиться.

Напомним, совместная жизнь в роли мужа и жены у коллег Самбурской и Дыцевича продлилась почти два месяца. Потом актеры развелись.

В последнее время актер Кирилл Дыцевич не делится подробностями личной жизни. При этом знаменитость рассказал, какая девушка может заинтересовать его.

«Мне кажется, что девушка должна быть ухоженной и просто любить себя. Порой серьезный макияж не притягивает, а отталкивает. Все должно быть уместно, и высокие каблуки нужны в правильных обстоятельствах, а не в лютый снегопад», — признался Дыцевич.

Артист добавил, кого из женщин больше всего хотел бы порадовать 8 Марта.

«Конечно, маму. Я с детства помню, что этот день всегда был праздничным, потому что 8 Марта — начало весны. Таял снег, светило солнце, в магазинах куча тюльпанов, у тебя хорошее настроение, все радуются. Когда любимая женщина улыбается — это непередаваемое ощущение для мужчины», — заявил актер в беседе wday.ru.

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