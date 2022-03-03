Ольга Бузова, Павел Воля, Лена Летучая и другие звезды переходят в социальную сеть «ВКонтакте»

Артисты стали активно транслировать свои странички, чтобы поклонники всегда имели связь с ними.

Социальная сеть «ВКонтакте», которую создал бизнесмен Павел Дуров, вновь становится популярной. И все благодаря звездам российского шоу-бизнеса, которые стали чаще пиарить свои странички во «ВКонтакте».

Исполнители Ольга Бузова, Юлианна Караулова, Тимати опубликовали в своих Instagram-аккаунтах ссылки и QR-коды, ведущие на их VK-профили.

«Мои хорошие, вы помните, что у меня еще есть страничка «ВКонтакте»? Кому удобно, то давайте общаться там. https://vk.com/olgabuzova – сохраняйте сейчас ссылку, чтобы не терять связь. В сторис сейчас устроила вопрос, что вам сейчас хочется от меня видеть? Практически все нажали, что хотят смотреть на мою жизнь. Я тоже очень скучаю, но пока не понимаю, как правильно в этой ситуации себя вести», – писала в личном микроблоге Ольга Бузова.

К ним присоединились телеведущие Павел Воля и Лена Летучая.

Отметим, что только за последнюю неделю соцсеть «Вконтакте» зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Средняя ежедневная аудитория российских пользователей увеличилась на 200 000 человек. Просмотры новостной ленты выросли на 5%, а среднее число просмотров видео в сутки на платформе увеличилось на 15%. Об этом сообщили super.ru.

После сбоев в работе Фейсбука и Инстаграма знаменитости стали выбирать социальную сеть Павла Дурова. «Вконтакте» – площадка, где звезды могут делиться новостями и своими проектами без запретов и санкций.

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