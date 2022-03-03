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Целует в лобик: Бергюзар Корель в джинсах mom прогулялась в Лондоне с сыном Ханом

8 марта младшему сыну актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» исполнится два годика. А у него уже появилась сестричка Лейла.

Целует в лобик: Бергюзар Корель в джинсах mom прогулялась в Лондоне с сыном Ханом
Бергюзар Корель и Халит Эргенч. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Бергюзар Корель и Халит Эргенч проводят уикенд в Лондоне. Их старшему сыну Али 12 лет, а младшему Хану 8 марта исполнится 2 годика. У братишек есть и малютка-сестричка — Лейле всего пять месяцев. По словам актрисы, третья беременность стала для нее незапланированной. Но они с Халитом сразу решили, что будут рожать. Бергюзар счастлива: она подарила мужу дочурку, о которой они так давно мечтали.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель с сыном Ханом
Бергюзар Корель в джинсах mom отправилась на прогулку с сыном Ханом. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

На прогулке в Лондоне актриса покрасовалась в плаще, серо-голубых кроссовках и джинсах mom, скрыв пополневшую после беременности фигуру. Актриса подняла на руки младшего сынишку, прижав к себе Хана. Она поцеловала малыша в лобик, дав понять, что с появлением дочки она не обделяет вниманием и сыновей.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель с сыном Ханом
Бергюзар Корель подняла сынишку Хана, прижав его к себе. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Он говорит: счастливая мамочка… Я твоя счастливая мама», — подписала снимки с сынишкой Бергюзар.

Актриса утеплила Хана, отправившись на прогулу. Мальчику было уютно в вязаной шапке, резиновых сапожках и ветровке. Так малыш мог спокойно бегать по лужам.

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