Ханде Эрчел тяжело переживает расставание с коллегой

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел не так давно поссорилась с возлюбленным Керемом Бюрсином. Теперь знаменитость с трудом справляется после расставания с коллегой.

Напомним, что артисты Эрчел и Бюрсин вместе снимались в популярном турецком многосерийном фильме «Постучись в мою дверь». Знаменитости привыкли показывать романтические истории на телеэкранах. И в реальной жизни у Ханде и Керема случилась настоящая любовная драма.

Неизвестно точно, что стало причиной крупной ссоры возлюбленных. Однако Эрчел и Бюрсин разорвали романтические отношения. После этого Ханде Эрчел столкнулась с трудностями. Об этом сообщает aksam.com.tr.

Турецкое СМИ заявляет, что актриса спасается от переживаний по поводу расставания в путешествиях, в частности на прогулках в Лондоне.

Напомним, ранее актрису Ханде Эрчел уличили в пластических операциях и специальных инъекциях по преображению лица. Сама знаменитость отрицает это. Зато пластический хирург рассказал, что на самом деле сделала себе звезда турецких фильмов.

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