Умер актер из сериала «Тайны следствия» Сергей Дьячков

Артисты Театра русской антрепризы имени Андрея Миронова сообщили о смерти звезды дубляжа Сергея Дьячкова. Он озвучивал Джонни Деппа в третьей части «Пиратов Карибского моря» и подарил голос Тимону в фильме «Король Лев».

Сергей Дьячков в прошлом году отметил 50-летие. Молдавский актер прославился благодаря ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Убойная сила». 3 марта стало известно, что накануне его не стало. Артисты Театра русской антрепризы имени Андрея Миронова сообщили о смерти звезды дубляжа.

«С огромным прискорбием сообщаем, что вчера ушел из жизни Сергей Дьячков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, причиной смерти 50-летнего Дьячкова стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Сергей учился в СПбГАТИ (мастерская А. С. Шведерского). Уже в 90-х он стал работать в дубляже. Ему довелось озвучивать голливудских актеров и дарить голос персонажам мультфильмов.

Так, в фильме «Король Лев» его голосом говорит Тимон. Также Дьячков озвучил капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», Джеки Чана в фильмах «Медальон», «Вокруг света за 80 дней» и Майкла Рукера, сыгравшего Йонду из «Стражей Галактики».

О месте и дате прощания с актером сообщат дополнительно.

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