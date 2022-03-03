Дима Билан после двух аншлагов перенес сольный концерт в Санкт-Петербурге

Исполнитель Дима Билан перенес свой большой концерт в северной столице России с марта на конец мая этого года. Об этом знаменитость рассказал в личном микроблоге.

Билан отменил концерт в Санкт-Петербурге в марте. Певец перенес выступление на 25 мая 2022 года в связи с ограничениями на проведение масштабных мероприятий в городе на Неве.

« В связи с действующими ограничениями на проведение мероприятий в Санкт-Петербурге — ограничениями на вместимость концертных площадок ( до 1500 человек) — мы, к большому сожалению, вынуждены перенести мой концерт в Санкт-Петербурге с 1 марта на 25 мая 2022-го, «Ледовый дворец»», — отметил артист в личном микроблоге.

«14 и 15 февраля в Москве с аншлагом прошли два концерта «Билану 40». Это были два дня настоящего праздника для зрителей, меня и и всей команды, причастной к проекту. Следующая наша встреча должна была состояться в Санкт-Петербурге первого марта в Ледовом дворце. Но, к сожалению, на данный момент проведение большого масштабного шоу в Санкт-Петербурге невозможно. Я благодарю всех своих поклонников за понимание и жду встречи 25 мая в «Ледовом дворце», — резюмировал Билан.

Напомним, ранее Дима Билан вспомнил, как снимался вместе с Евгенией Брик.

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