«Чтобы положить цветы, надо лечь на сугроб»: Станислав Садальский показал заброшенную могилу Риммы Марковой

Артист не понимает, почему никто не чтит память его коллеги.

Звезда «Палача» Станислав Садальский побывал на могиле народной артистки России Риммы Марковой. Примечательно, что знаменитость расстроила картина, которую он увидел на кладбище.

Садальский отметил, что нашел могилу актрисы заброшенной. Горы снега, увядшие цветы. Самое главное — на могиле Риммы Васильевны до сих пор нет памятника или креста. Хотя артистка ушла из жизни еще в январе 2015 года.

«Вчера на могиле народной артистки Риммы Марковой застал всю ту же картину — и семь лет спустя после смерти здесь нет ни памятника, ни даже креста. Снега по горло. Чтобы положить цветы, надо лечь на сугроб и ползти вверх, как у Говорухина в «Вертикали»», — признался Садальский в личном микроблоге.

Артист приложил фотографию могилы Марковой в знак подтверждения своих слов.

«Сестра моя, если бы не ты, я не знаю, кем бы я стал…» — так незадолго до ухода подписал свою книгу величайший артист мира Иннокентий Смоктуновский. И подарил ее Римме Марковой. Именно она когда-то в местном театре Махачкалы разглядела в стеснительном мальчике гениального актера и сделала все, чтобы перевезти его в Москву», — вспомнил Садальский.

больше по теме Садальский вспомнил «страшный» инцидент на похоронах Мордюковой Актер рассказал о необычном поступке лучшей подруги народной артистки.

«Поселила в их с братом крохотной комнатке общежития, водила его по всем московским театрам на показы, подыгрывала ему. В итоге притащила его в «Ленком» к Софье Гиацинтовой со словами «Выгоните полтеатра и возьмите Кешу!». Удивительное природное чутье и актерское ясновидение. Сегодня Римме 97 лет», — резюмировал Станислав Садальский.

Напомним, 3 марта нынешнего года Римма Маркова отметила бы свой 97-й день рождения.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.