Памела Андерсон расскажет об отношениях с Томми Ли в новом фильме Netflix

Американская актриса Памела Андерсон готова поведать реальную историю своей жизни в документальном фильме Netflix.

Отметим, что в кинокартину войдут воспоминания об отношениях Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. Актриса опубликовала в личном микроблоге подтверждение о сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix.

Андерсон написала в посте, что у многих сложилось неправильное представление о ее жизни. Знаменитость приложила фотографию отпечатка своих губ в знак честности перед своими поклонниками, которым она покажет истинную себя.

К слову, документальный фильм о Памеле Андерсон снимают параллельно с сериалом Hulu «Пэм и Томми» о скандальных романах звезды «Спасателей Малибу».

Netflix работает над многосерийным фильмом «Не жертва, а выжившая». Картина находится на завершающем этапе создания. Точной даты выхода киноленты нет. Однако известно, что сериал покажет реальные отношения бывших мужа и жены Томми Ли и Памелы Андерсон.

Напомним, Памела Андерсон развелась с музыкантом Томми Ли в далеком 1998 году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.