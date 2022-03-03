«Нас никто не обижал»: Елена Захарова рассказала о длинной дороге домой с европейских гастролей

Актриса Елена Захарова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что наконец-то вернулась домой после гастролей в Европе с театром.
«Мы на самолете прилетели. Директор театра купил нам билеты. Мы летели через Афины, а потом в Стамбул. Там была длинная пересадка. А потом добрались до Москвы».
Как отметила Захарова, перелет прошел без происшествий. «Нас никто не обижал. У нас на спектаклях были люди из России, Украины. Никто и ничего не кричал. Мы не столкнулись с непониманием. Нас спрашивали, что происходит в России на таможне. Все очень переживали. С агрессией мы не сталкивались», — заявила Елена Захарова.
Ранее стало известно, что Елена Захарова застряла в Европе во время гастролей театра «Школа современной пьесы». Она, в частности, посетила такие страны, как Кипр и Испания.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.