«Нас никто не обижал»: Елена Захарова рассказала о длинной дороге домой с европейских гастролей

По словам актрисы, агрессии в их сторону со стороны европейцев не было.

Актриса Елена Захарова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что наконец-то вернулась домой после гастролей в Европе с театром.

«Мы на самолете прилетели. Директор театра купил нам билеты. Мы летели через Афины, а потом в Стамбул. Там была длинная пересадка. А потом добрались до Москвы». Елена Захарова

Как отметила Захарова, перелет прошел без происшествий. «Нас никто не обижал. У нас на спектаклях были люди из России, Украины. Никто и ничего не кричал. Мы не столкнулись с непониманием. Нас спрашивали, что происходит в России на таможне. Все очень переживали. С агрессией мы не сталкивались», — заявила Елена Захарова.

Ранее стало известно, что Елена Захарова застряла в Европе во время гастролей театра «Школа современной пьесы». Она, в частности, посетила такие страны, как Кипр и Испания.

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