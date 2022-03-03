Счастливую жену Петросяна заподозрили в беременности

76-летний Евгений Петросян и 32-летняя Татьяна Брухунова живут в браке уже несколько лет. Поклонники считают, что после расставания с Еленой Степаненко юморист заметно преобразился — молодая жена помогла ему обрести вторую молодость и заставила следить за собой.

При этом фанаты пары тщательно следят и за самой Татьяной. Девушку постоянно подозревают во второй беременности и сегодняшний день не стал исключением.

В своем микроблоге Брухунова выложила снимок, где буквально светится от счастья. Пользователи решили, что все неспроста и начали поздравлять ее с пополнением.

Сама же Брухунова, похоже, уже давно привыкла к постоянно возникающим слухам о своем интересном положении. Она на них не реагирует.

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