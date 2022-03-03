Звезда «Сватов» Кошмал призналась, что подстрекала к бунту своих российских коллег по сериалу

Как отметила актриса, в ответ ей было лишь молчание.

Украинская актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал призналась, что делала попытки связаться со своими российскими коллегами, чтобы они высказались резко против спецоперации на Украине.

Один из пользователей спросил Анну Кошмал, почему она не напишет своим российским друзьям и коллегам по сериалу «Сваты» о происходящем в ее стране.

«Я поддерживаю своих украинских коллег. Это моя позиция. Писала в личные сообщения тем, на чью поддержку я рассчитывала. В ответ — нейтралитет или просто молчание. Сейчас не имею желания и сил уговаривать тех, кто закрывает уши и не хочет ничего слышать и видеть». Анна Кошмал

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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