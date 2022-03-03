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Звезда «Сватов» Кошмал призналась, что подстрекала к бунту своих российских коллег по сериалу

Как отметила актриса, в ответ ей было лишь молчание.

Звезда «Сватов» Кошмал призналась, что подстрекала к бунту своих российских коллег по сериалу
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Украинская актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал призналась, что делала попытки связаться со своими российскими коллегами, чтобы они высказались резко против спецоперации на Украине.

Комментарий Анны Кошмал
Комментарий Анны Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Один из пользователей спросил Анну Кошмал, почему она не напишет своим российским друзьям и коллегам по сериалу «Сваты» о происходящем в ее стране.

«Я поддерживаю своих украинских коллег. Это моя позиция. Писала в личные сообщения тем, на чью поддержку я рассчитывала. В ответ — нейтралитет или просто молчание. Сейчас не имею желания и сил уговаривать тех, кто закрывает уши и не хочет ничего слышать и видеть».

Анна Кошмал

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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