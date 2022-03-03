Кошмал, Капорин, Сердешнюк: почему звезды «Сватов» резко прокляли Россию, которой восторгались

Звезды сериала «Сваты» из Украины Анна Кошмал, Алексей Капорин и Марина Сердешнюк, которые еще совсем недавно восторгались Россией, резко сменили в Instagram в последнее время риторику своих выступлений.

Теперь на их страничках сплошь кадры разрушенных на Украине зданий, причем часто фейковые, непонятная пропаганда и даже призывы жителям России выходить на улицы и все крушить.

А вот украинский режиссер картины Андрей Яковлев хранит в соцсетях молчание. Понять его в общем-то можно. Он в душе мечтал в будущем снять восьмую часть «Сватов». Без участия в сериале российских звезд Татьяны Кравченко, Людмилы Артемьевой и Федора Добронравова сделать это будет невозможно. Яковлев словно оставил тонкий мостик, надеясь, что в будущем еще возможно снять продолжение нашумевшего сериала.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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