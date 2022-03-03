«Вас ждет ад, если ваши дети сунутся сюда»: предатель Анатолий Пашинин пригрозил белорусам

Актер, который в последние годы превратился в самого настоящего альфонса, заметно сдал.

Некогда популярный в России актер Анатолий Пашинин, который несколько лет назад предал родину и сбежал на Украину, в соцсетях опубликовал ролик.

Он обратился к белорусам и попросил, чтобы они не участвовали в спецоперации на Украине. Интересно, что во время своей речи Пашинин был больше похож на зомби, который потерял связь с действительностью.

«Те из вас, кто сюда, в Украину, сунется, здесь и останется. И прорастут здесь поганой полыньей. Мы будем мстить. Вас ждет ад, если ваши дети сунутся сюда. Украинцы являются сердцем цивилизованного мира». Анатолий Пашинин

Напомним, что Анатолий Пашинин заметно постарел за последние годы. Он поседел, исхудал. В последнее время на Украине он зарабатывал небольшие деньги, был чернорабочим. Сейчас его содержит жена Леся, называя за глаза альфонсом, сообщает «Комсомольская правда».

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