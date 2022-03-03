«Удивил карабинер, чисто говорящий по-русски»: Омаров — о своих «итальянских приключениях»

Как отметил бизнесмен, он вернулся домой из Европы через Турцию.

Бизнесмен Курбан Омаров в Instagram заявил, что благополучно вернулся из Италии в Россию. Он заметил, что по-прежнему сильно любит родную страну и готов поддерживать ее во всем.

«Это были необычные ощущения и все, что со мной в жизни случается идет мне только на пользу. Единственное, о чем жалею сейчас — это то, что показал в своем Instagram номера машины, на которой передвигался по Италии. А еще меня удивил итальянский карабинер, чисто говорящий по-русски. Причем, с московским акцентом». Курбан Омаров

По словам Курбана Омарова, его ждал «теплый прием» и в аэропорту Внуково от российских таможенников. Как он выразился, это был самый эмоциональный этап его приключений в Италии.

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Ранее бывший муж телеведущей Ксении Бородиной рассказывал, что был задержан полицией в Италии. В этой европейской стране он успел объездить несколько городов. Карабинеров интересовали его взгляды на текущую политическую ситуацию в мире.

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