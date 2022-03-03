Смуглая, но с белокурыми кудрями: как выглядит испанская дочь Иглесиаса от русской теннисистки

Маленькая Люси как две капли воды похожа на отца.

Энрике Иглесиас уже больше двадцати лет счастлив в отношениях с Анной Курниковой. У пары есть трое общих детей: четырехлетние двойняшки Николас и Люси, а также малютка Мэри, ей всего два годика.

Несмотря на то, что Анна подарила ему детишек, испанский певец с женитьбой не торопится. Иглесиас часто приезжает на родину своей возлюбленной — в Россию. На концертах музыкант охотно общается с поклонницами и даже пытается говорить с ними по-русски.

Несколько фраз Энрике все-таки выучил, не зря столько лет живет под одной крышей с Курниковой. Интересно, говорят ли дети теннисистки по-русски.

Дочка русской красавицы-спортсменки четырехлетняя Люси как две капли воды похожа на своего отца. У малышки необычная яркая внешность: смуглая кожа и белокурые кудрявые волосы. Этим она больше пошла в отца-испанца.

«Девочка такая сладючая! Ну просто карамелька», «Милашка! С юбочкой в оттенке радуги», «Сразу видно, что веселая и непоседливая», «У нее еще и братик Николас есть», «Ух! Какая красавица, маленькая испанка», «Такая миленькая», — пишут фолловеры.

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