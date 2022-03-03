«Да, у меня и папа, и мама тоже скромные»: Орбакайте раскрыла тайну о характере Пугачевой

Певица дала понять, что ее именитой маме в свое время пришлось поработать над собой.

Кристина Орбакайте, говоря о том, какой растет ее девятилетняя дочка Клавдия, вскользь упомянула и свою именитую маму. По словам певицы, она и сама пошла в своих родителей. Многие черты Клава унаследовала от нее, что-то от бабушки Аллы. Поэтому Примадонна любя называет внучку «моя капелька». Так, Орбакайте раскрыла тайну о характере Аллы Пугачевой. Она дала понять, что в свое время артистке пришлось поработать над собой, чтобы побороть некоторые свои особенности, к примеру, природную скромность. Ведь на сцене певице приходилось выступать перед многотысячной публикой, показывая свою раскрепощенность.

Кстати, о скромности в одном из интервью говорила и Алла Пугачева. Артистка дала понять, что ей в молодости приходилось перебарывать себя. И это певице очень нравилось.

«Я тоже могу вписаться в любую компанию, несмотря на то что многие думают, что надменная и неразговорчивая, но на самом деле — это просто скромность. У Клавочки такая же природная скромность, и ей так же, как мне, приходится бороться с ней. Да, у меня и папа, и мама тоже скромные. Просто актерская профессия помогает себя проявить на сцене. Там ты один на один со зрителями, и тут уже не до скромности… Поэтому Клавдии объясняю, что скромность — замечательная черта, но нужно себя уметь показывать. Я же вижу, какие у нее способности, таланты. Она занималась хореографией, музыкой… Ходит в третий класс спецшколы. Говорит без акцента на трех языках — русском, английском и испанском. Хочу, чтобы она попробовала проявить себя в пении. Учительница по музыке отметила у нее три октавы. У дочери очень хороший слух, мы хотим, чтобы она занималась вокалом, и сейчас в поисках места, где бы ей было интересно учиться», — приводит Wday слова Кристины Орбакайте.

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