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«Мальчик маленький спрашивал у мамы: «А это больно – умирать?»: Лужина – о поездке в Донбасс

Как отметила актриса, в 2014 году она была с концертами в Луганске и Донецке.

«Мальчик маленький спрашивал у мамы: «А это больно – умирать?»: Лужина – о поездке в Донбасс
Лариса Лужина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Лариса Лужина призналась, что в 2014 году была с концертами в Луганске и Донецке. Перед глазами у нее до сих пор стоят разрушенные деревни, которые она тогда проезжала.

Лариса Лужина
Лариса Лужина. Фото: Globallookpress.com

Тогда Лариса Лужина остановилась в гостинице «Донбасс». В ней жили всего семь человек. Кругом была бомбежка и стрельба из автоматов, сообщает «Собеседник».

«А еще был мальчик маленький, который спрашивал у мамы: «А это больно – умирать?». На меня еще тогда это произвело страшное впечатление. А люди в этом аду живут уже восемь лет!»

Лариса Лужина

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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