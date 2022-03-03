Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую невесту, «пустившую его карьеру под откос»

Рок-музыкант намерен восстановить свое доброе имя в правовом поле.

Обвиненный в психологическом и сексуальном насилии над женщинами, американский рокер Мэрилин Мэнсон решил защищаться. Он подал иск к своей бывшей невесте, актрисе Эван Рэйчел Вуд — главной его обвинительнице.

2 марта в Верховный суд Лос-Анджелеса поступили документы от музыканта, в которых утверждается, что признания Вуд являются «злонамеренной ложью, которая пустила под откос успешную музыкальную, телевизионную и кинокарьеру» рок-звезды. Такие слова приводит издание Variety.

53-летний Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) утверждает, что его бывшая возлюбленная и ее новый ухажер подделывали документы и свидетельства, чтобы раздуть скандал. Он потребовал суда присяжных, чтобы защитить свою честь.

Напомним, в начале 2021 года Эван Рэйчел Вуд публично рассказала о насилии, которое совершал над ней Мэнсон в период их отношений. После нее еще несколько женщин высказались о токсичных действиях рокера. Музыкант отрицал обвинения, но из-за скандала потерял контракт с лейблом и роли в двух сериалах.

А его бывшая невеста пошла дальше и сняла документальный фильм о своих страданиях «Восстание феникса». 15 марта эту картину должны показать на канале HBO. Похоже, Мэрилин наконец понял, что простыми отрицаниями тут не отделаешься, и решил биться с клеветой в суде.

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