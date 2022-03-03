«Серьезные люди чем-нибудь серьезным шандарахнут»: Макаревич не исключил ядерную войну

По словам музыканта, все зависит от того, «насколько отвратительно мы себя будем вести».

Певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не исключает в будущем ядерную войну между передовыми мировыми державами.

Как отметил певец, Украине в ближайшее время будет помогать весь мир. России же он предрекает в недалеком будущем полную международную изоляцию.

«Наиболее страшный вариант: всему миру это надоест, и серьезные люди чем-нибудь серьезным шандарахнут». Андрей Макаревич

Как заметил Андрей Макаревич, если ядерная война и возможна, то развязать ее может только Запад. По его словам, все будет зависеть от того, «насколько отвратительно мы будем себя вести», сообщает «Собеседник».

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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