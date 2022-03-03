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Елизавета II провела выходные в компании внуков и правнуков

Ее Величество справилась с коронавирусом и теперь чувствует себя хорошо.

Елизавета II провела выходные в компании внуков и правнуков
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Некоторое время назад Елизавета II заразилась коронавирусом. Сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому Ее Величество даже делала некоторые королевские обязанности.

А накануне принц Чарльз сообщил, что королева выздоровела и уже успела отдохнуть в компании внуков и правнуков на свежем воздухе.

«Сейчас ей намного лучше. Болезнь прошла в легкой форме, надеемся, что все опасения позади», — рассказал будущий король в интервью Hello!.

Елизавета II прогулялась по парку Виндзорского замка в компании принц Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей – принцы Джордж и Луи, и принцесса Шарлотта. Отметилась на встрече с бабушкой и принцесса Беатрис, которая пришла с пятимесячной дочерью Сиенной. Об этом пишет Daily Mail.

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