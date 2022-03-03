«С утра записывал песню в студии, на иврите»: Андрей Макаревич уехал в Израиль

По словам музыканта, она продолжает работать в эти непростые времена.

Певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который женат на журналистке Эйнат Кляйн, заявил, что находится в Израиле, где несмотря на неспокойную обстановку в мире продолжает усердно работать.

«Если у меня и крутится в голове какая-то вещь, напевается про себя – это, как правило, связано не с обстановкой или настроением, а только с работой. Вот и сейчас – я с утра записывал песню в студии, на иврите». Андрей Макаревич

Как отметил Андрей Макаревич, сейчас он работает над своей старой композицией «Ночь». При этом музыкант признался, что на иврит песню переводил не сам. Он не настолько хорошо владеет этим языком, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Андрей Макаревич уже не раз нелестно отзывался о различных действиях российских властей. За это его часто подвергали критике на родине.

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