«У Марины абсолютно разные состояния»: Дранга рассыпался комплиментами в адрес Александровой

«У Марины есть абсолютно разные состояния. Два крайних из них. Первое — это хрупкость девочки, которая очень ранимая внутри. А второе – все осознавшей женщины, матерой такой. Все мы знаем, сколько ей, Фриде Кало, досталось от мужа художника Диего Риверы».