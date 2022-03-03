«У Марины абсолютно разные состояния»: Дранга рассыпался комплиментами в адрес Александровой

Музыкант Петр Дранга в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассыпался комплиментами в адрес актрисы Марины Александровой.
Она сыграет роль знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало в спектакле Театра Наций «Фрида».
«У Марины есть абсолютно разные состояния. Два крайних из них. Первое — это хрупкость девочки, которая очень ранимая внутри. А второе – все осознавшей женщины, матерой такой. Все мы знаем, сколько ей, Фриде Кало, досталось от мужа художника Диего Риверы».
Напомним, что 5 марта в Театре Наций состоятся спектакль-концерт «Фрида». Он посвящен мексиканской художнике Фриде Кало.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.