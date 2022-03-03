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«У Марины абсолютно разные состояния»: Дранга рассыпался комплиментами в адрес Александровой

Как отметил певец, он восхищен игрой этой актрисы.

«У Марины абсолютно разные состояния»: Дранга рассыпался комплиментами в адрес Александровой
Петр Дранга. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Петр Дранга в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассыпался комплиментами в адрес актрисы Марины Александровой.

Марина Александрова
Марина Александрова. Фото: Globallookpress.com

Она сыграет роль знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало в спектакле Театра Наций «Фрида».

«У Марины есть абсолютно разные состояния. Два крайних из них. Первое —  это хрупкость девочки, которая очень ранимая внутри. А второе – все осознавшей женщины, матерой такой. Все мы знаем, сколько ей, Фриде Кало, досталось от мужа художника Диего Риверы».

Петр Дранга

Напомним, что 5 марта в Театре Наций состоятся спектакль-концерт «Фрида». Он посвящен мексиканской художнике Фриде Кало.

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"Вечернее шоу Аллы Довлатовой"Марина АлександроваМексикаПетр ДрангаФрида Кало