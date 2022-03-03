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«Это пока неорганизованный поток»: Анна Матисон рассказала, почему детям вредны соцсети

Как отметила режиссер, в отношении соцсетей у нас в стране пока не сформировалась культура поведения.

«Это пока неорганизованный поток»: Анна Матисон рассказала, почему детям вредны соцсети
Анна Матисон. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Анна Матисон заявила, что постарается, чтобы ее дети, рожденные от актера Сергея Безрукова, как можно позже заинтересовались социальными сетями.

Сергей Безруков и Анна Матисон
Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: Globallookpress.com

«Мы не относимся к родителям, которые не разрешают даже телевизор смотреть — должны быть и мультики, и кино. Но в отношении соцсетей у нас еще не сформировалась культура поведения. Это пока неорганизованный поток, где преобладают эмоции».

Анна Матисон

Как отметила Анна Матисон, в соцсетях в их нынешнем виде нет никаких правил. Почти все норовят раздавить своей телегой прохожих. При этом она считает, что со временем хаоса в соцсетях будет меньше. Кое-какие правила поведения выработаются.

Она верит, что в старших классах школы появится предмет «Интернет», где учителя будут отделять информацию от мусора развивать у школьников критическое мышление, сообщает Woman.ru.

Напомним, что у Анны Матисон и Сергея Безрукова трое общих детей. Свадьбу они сыграли в марте 2016 года.

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