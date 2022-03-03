«Очень оскорбительно»: Безруков объяснил, почему смог посмотреть только семь минут «Прожарки»

Как отметил актер, переход личных границ совсем не кажется ему смешным.

Актер Сергей Безруков заявил, что шоу «Прожарка», которое пользуется большой любовью у зрителей, не кажется ему таким уж смешным.

«Мне кажется, что это очень даже оскорбительно. Есть вещи, которые делать, говорить просто нельзя. Почему переход личных границ должен быть смешным? Я не смог смотреть. Выключил через семь минут». Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, ему неприятно смотреть, как тот, в отношении кого эту границу переходят, храбрится и делает вид, что ему все кругом безразлично. Тест на чувство юмора оборачивается в итоге тестом на стрессоустойчивость.

По словам Сергея Безрукова, возможно, ему попался не самый удачный выпуск проекта, однако лично у него смотреть подобное шоу желание пропало. Он не верит в успех такого жанра, сообщает Woman.ru.

Напомним, что «Прожарка» — русскоязычное юмористическое телевизионное хейт-шоу, в котором комики и один ведущий шутят над приглашенным гостем без цели оскорбить или задеть его чувства.

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