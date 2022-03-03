«Жена на меня не обижается»: Илья Авербух объяснил, почему не смотрел сериал «Папины дочки»

Как отметил хореограф, он не понимает, зачем ему сейчас смотреть эту картину.

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему никогда не смотрел сериал «Папины дочки» и не собирается этого делать в будущем.

«Сериал уже закончился. Зачем мне его смотреть? Жена на меня не обижается, что я не смотрел этот сериал». Илья Авербух

Ранее Илья Авербух честно признался, что данный сериал с участием своей жены актрисы Лизы Арзамасовой, который и принес ей известность, его не интересует.

Сериал «Папины дочки» — оригинальный российский ситком. Картина не раз выходила на первое место на канале СТС по рейтингам, а также четырежды получала престижную награду – «ТЭФИ».

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