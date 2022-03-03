Новости шоу-бизнеса: куда пропали Галкин и Ургант, Собчак уехала из России, Прилучный честно высказался о разводе

Пока многие селебрити высказывают свое мнение о происходящем в соцсетях, Максим Галкин и Иван Ургант неожиданно пропали из инстаграма. Ксения Собчак вообще решила уехать из страны. Она взяла с собой сына Платона и в эконом-классе отправилась в Турцию.
Павел Прилучный тем временем решился на откровения и на удивление для многих рассказал о разводе с Муцениеце. Об этих и других новостях, которые читали чаще всего 2 марта, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Максим Галкин и Иван Ургант пропали из соцсетей
Пока, например, Николай Басков или Прохор Шаляпин открыто озвучивают свое мнение о происходящем, телеведущие Максим Галкин и Иван Ургант неожиданно пропали из социальных сетей.
Если раньше звезды чуть ли не в ежедневном режиме публиковали свежий контент, то в последние дни словно сквозь землю провалились. Это наводит на определенные размышления. Какие – можно прочитать здесь.
Ксения Собчак уехала из России
Вслед за Ксенией Бородиной из России уехала Ксения Собчак. Но если экс-ведущая «Дома-2» отправилась с дочками в Дубай, то популярная блондинка улетела в Турцию, причем, в эконом-классе.
Свой отъезд Ксения объяснила тем, что она обещала устроить веселые каникулы сыну Платону. Речи об эмиграции нет.
Прилучный честно рассказал о разводе с Агатой Муцениеце
После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло два года. И только сейчас актер рассказал правду о расставании.
Артист утверждает, что до официального развода они с Агатой уже год не жили вместе. При этом Павел подчеркнул, что сейчас у них «отличные отношения».
Тамара Семина назвала Ивана Урганта «бездарным тараканом»
Актриса Тамара Семина любит давать собственные характеристики многим современным артистам. Так, недавно она нелицеприятно высказалась о Марии Мироновой и Дмитрии Нагиеве, а теперь нелестно отозвалась об Иване Урганте.
По словам Тамары Семиной, в свое время Ургант пролез на телевидение словно «бездарный таракан». Его она считает однодневкой, который в свое время к кому-то прижался и начал свою творческую деятельность.
Ани Лорак отменила концерт в России
Украинская певица Ани Лорак тяжело переживает сложившуюся ситуацию в ее родной стране. Накануне она сообщила, что решила отменить свой концерт в Санкт-Петербурге. Остальные тоже под вопросом.
К слову, ранее свой концерт в Минске отменила украинка Светлана Лобода. А ее соотечественницы Настя Каменских и Вера Брежнева и вовсе призывают к агрессии против россиян.
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