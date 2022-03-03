Со слитых в Сеть телефонных номеров Яны Рудковской теперь отправляют в Китай

Со слитых в Сеть телефонных номеров продюсера Яны Рудковской теперь отправляют в некую несуществующую «Китайскую национальную республику», сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Если набрать номер Яны Рудковской, то сначала можно услышать автоответчик, который произносит: «Собеседник поставил звонок на удержание. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь».

Далее неожиданно женский голос произносит: «Китайская национальная республика».

Ранее Яна Рудковская жаловалась в Сети, что на ее номер поступают угрозы с украинских, американских и даже датских номеров. «Всю ночь и утро мне и моей семье идут угрозы. Поэтому я меняю номера! Можете не тратить бесполезные силы», — говорила, в частности, Яна Рудковская.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.