«Осуждать Россию – это абсурдно»: Волочкова впервые высказалась о нынешней ситуации

Пока многие звезды шоу-бизнеса высказывают свое отношение ко всему происходящему, а некоторые отмалчиваются, Анастасия Волочкова продолжает рьяно публиковать в инстаграме контент и просит журналистов не задавать ей вопросы о политике.

«Спрашивать точку зрения творческих людей, говорить публично о политике и осуждать Россию -это абсурдно! Я творческий человек, и моя миссия объединять людей в любых обстоятельствах посредством музыки, танца, добродетели, любви, радости, поэзии, и добропорядочности. Я русская и люблю свою Родину», — написала Волочкова.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин рассказал, что он, Николай Басков и многие другие столкнулись с настоящим террором после того, как в Сети появились их номера телефонов. До этого артисты высказывали свое мнение о происходящем.

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