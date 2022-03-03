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«Осуждать Россию – это абсурдно»: Волочкова впервые высказалась о нынешней ситуации

Балерина просит журналистов не задавать ей политические вопросы.

«Осуждать Россию – это абсурдно»: Волочкова впервые высказалась о нынешней ситуации
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Пока многие звезды шоу-бизнеса высказывают свое отношение ко всему происходящему, а некоторые отмалчиваются, Анастасия Волочкова продолжает рьяно публиковать в инстаграме контент и просит журналистов не задавать ей вопросы о политике.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Скриншот: instagram.com/volochkova_art/

«Спрашивать точку зрения творческих людей, говорить публично о политике и осуждать Россию -это абсурдно! Я творческий человек, и моя миссия объединять людей в любых обстоятельствах посредством музыки, танца, добродетели, любви, радости, поэзии, и добропорядочности. Я русская и люблю свою Родину», — написала Волочкова.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин рассказал, что он, Николай Басков и многие другие столкнулись с настоящим террором после того, как в Сети появились их номера телефонов. До этого артисты высказывали свое мнение о происходящем.

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