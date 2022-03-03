«Каждый слышит то, что хочет услышать»: Прилучный столкнулся с волной негатива в соцсетях

Накануне Павел Прилучный рассказал своим подписчикам о том, как провел свое детство в казахстанском Шымкенте. В связи с определенными событиями, семья будущего актера переехала в Новосибирск.
Фолловеры восприняли откровения актера по-разному. Именно поэтому «мажор» сделал еще одно откровение.
«Все быстро перешло в острую фазу. Каждый слышит то, что он хочет услышать…
Во мне намешано много национальностей и разных кровей, поэтому я не делю людей на русских и нерусских», — написал Прилучный.
Напомним, ранее стало известно, что с настоящим террором столкнулись Яна Рудковская, Николай Басков, Прохор Шаляпин и другие. Звездам приходится экстренно менять номера телефонов.
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