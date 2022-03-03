10 секретов спокойного переезда
Видео
Что небанальное и нужное подарить девушке на 8 Марта
Видео

«Каждый слышит то, что хочет услышать»: Прилучный столкнулся с волной негатива в соцсетях

Ранее актер рассказывал о том, как провел детство в другой республике.

«Каждый слышит то, что хочет услышать»: Прилучный столкнулся с волной негатива в соцсетях
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Накануне Павел Прилучный рассказал своим подписчикам о том, как провел свое детство в казахстанском Шымкенте. В связи с определенными событиями, семья будущего актера переехала в Новосибирск.

Фолловеры восприняли откровения актера по-разному. Именно поэтому «мажор» сделал еще одно откровение.

Павел Прилучный
Павел Прилучный. Скриншот: instagram.com/bugevuge/

«Все быстро перешло в острую фазу. Каждый слышит то, что он хочет услышать…
Во мне намешано много национальностей и разных кровей, поэтому я не делю людей на русских и нерусских», — написал Прилучный.

Напомним, ранее стало известно, что с настоящим террором столкнулись Яна Рудковская, Николай Басков, Прохор Шаляпин и другие.  Звездам приходится экстренно менять номера телефонов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Агата Муцениеце и Павел ПрилучныйПавел ПрилучныйПрилучный новости