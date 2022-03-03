«Каждый слышит то, что хочет услышать»: Прилучный столкнулся с волной негатива в соцсетях

Ранее актер рассказывал о том, как провел детство в другой республике.

Накануне Павел Прилучный рассказал своим подписчикам о том, как провел свое детство в казахстанском Шымкенте. В связи с определенными событиями, семья будущего актера переехала в Новосибирск.

Фолловеры восприняли откровения актера по-разному. Именно поэтому «мажор» сделал еще одно откровение.

«Все быстро перешло в острую фазу. Каждый слышит то, что он хочет услышать…

Во мне намешано много национальностей и разных кровей, поэтому я не делю людей на русских и нерусских», — написал Прилучный.

больше по теме Прилучный рассказал правду о разводе с Муцениеце Актер также признался, какие у него отношения с актрисой прямо сейчас.

Напомним, ранее стало известно, что с настоящим террором столкнулись Яна Рудковская, Николай Басков, Прохор Шаляпин и другие. Звездам приходится экстренно менять номера телефонов.

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