Настоящая принцесса: невестка Королевой с короной на голове повеселилась в ночном клубе

Мелисса Волынкина более года живет с Архипом Глушко.

В прошлом году единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип сделал предложение руки и сердца своей девушке Мелиссе Волынкиной. Почти год они прожили в особняке артистов, а недавно перебрались в московскую квартиру.

В своем микроблоге Мелисса показала, как весело проводит время в ночном клубе. Она надела сияющую корону и покрасовалась перед камерой.

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Напомним, в прошлом Мелисса работала стриптизершей в одном из столичных ночных клубов. После этого Наташа Королева захотела, чтобы потенциальная невестка сменила род деятельности. Теперь она стала визажистом. Правда, от того, что Мелисса может стать родственницей, ни Наташа Королева, ни Тарзан не испытывают радости.

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