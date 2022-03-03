«Пришлось купить новую сим-карту»: Шаляпин рассказал о травле, с которой столкнулись Рудковская, Киркоров, Басков

На днях некоторые представители российского шоу-бизнеса столкнулись с настоящим террором. Все потому, что телеграм-канал Верховной Украинской Рады опубликовал номера телефонов звезд, поддерживающих или комментирующих спецоперацию на Украине.

По словам Прохора Шаляпина, украинские националисты превратили жизнь Филиппа Киркорова, Яны Рудковской, Николая Баскова в ад.

«И мне пришлось вчера купить новую сим-карту. Я не понимаю, что происходит, почему моя гражданская позиция и поддержка России вызывает столько негатива в соцсетях. Я -патриот и никогда не променяю свои принципы на американский паспорт. Не знаю, на что рассчитывают националисты, нас не запугать такими фокусами», — сказал Прохор Шаляпин «Комсомольской правде».

Напомним, ранее на происходящее жаловалась Яна Рудковская. Угрозы сыпались не только ей, но и в адрес ее маленького сына.

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