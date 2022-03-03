«В очередной раз навернулся»: стало известно, почему Елену Воробей бросил жених

Артистка собиралась замуж в четвертый раз.

Недавно стало известно, что Елена Воробей рассталась со своим возлюбленным Сергеем Евтуховичем. Артистка готовилась к своей четвертой свадьбы, но буквально перед торжеством жених бросил ее.

«Должна сказать честно: я ошиблась в этой встрече. Она для чего-то была нужна. Я себе, наверное, идеализировала эти отношения», — цитирует Воробей «Пятый канал».

Добавим, что с Евтуховичем Воробей познакомилась во время гастролей в Минске. И уже через полгода после знакомства влюбленные решили пожениться. Свой роман юмориста старалась не афишировать.

Также артистка призналась, что расставание далось ей нелегко.

«Выкарабкиваюсь из этого. Тяжковато, конечно, когда очередной раз навернулся», — разоткровенничалась звезда.

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