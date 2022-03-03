«Создала паблик»: Рудковская осваивает новую для себя соцсеть

Об этом продюсер сообщила в инстаграме.

Буквально на прошлой неделе все представители российского шоу-бизнеса массово осваивали Telegram, создавая там свои каналы. Теперь многие обратили свое внимание на ВКонтакте. Селебрити хотят оставаться на связи со своими фанатами.

В их числе и Яна Рудковская. Об этом она рассказала в инстаграме.

«Жаль, что в такое важное для всех время происходят сбои в социальных сетях. Хочется оставаться с вами на связи, поэтому создала свой паблик ВКонтакте и буду там активно его вести! Сейчас это самая стабильная социальная сеть!» — написала Рудковская.

Добавим, ранее сообщалось, что популярные соцсети, которыми руководит компания Meta, могут быть частично заблокированы.

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