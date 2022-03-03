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«На нас выливают тонны грязи»: Макеева попросила фанатов фильтровать информацию

Актриса обратилась к фолловерам в инстаграме.

«На нас выливают тонны грязи»: Макеева попросила фанатов фильтровать информацию
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan/

На фоне происходящих событий решила высказаться и Анастасия Макеева. Актриса призвала своих фанатов не верить непроверенной информации и данным и сохранять спокойствие. Об этом она написала в своем инстаграме.

Страница Анастасии Макеевой
Страница Анастасии Макеевой. Скриншот: instagram.com/makeevan/

«Призываю нас всех не поддаваться на манипуляции! Не верьте фейковой информации, которая активно распространяется в сети! Сейчас на нас выливается тонны грязи из самых разных источников и поэтому так важно в атмосфере тотальной вражды, недоверия и тревоги сохранить стабильное эмоциональное состояние», — написала Макеева.

Добавим, ранее Анастасия Макеева рассказывала, что стала студенткой факультета психологии. Актриса планирует получить еще один красный диплом.

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