«В заложниках прямо сейчас»: Шишкова переживает за родственников, которые живут в Мариуполе

Бывшая возлюбленная Тимати впервые высказалась о ситуации на Украине. Она отметила, что любит и поддерживает Россию.

Алена Шишкова является моделью. Она также участвовала в конкурсе красоты «Мисс Россия». Алена снималась в музыкальных клипах и не раз участвовала в модных фотосессиях.

Она состояла в серьезных отношениях с рэпером Тимати и даже родила от него дочку Алису. В последнее время блондинка не появлялась на публике. Она также перестала делать публикации в соцсетях. Оказалось, что ее молчание связано с переживаниями.

У Алены есть родственники, которые живут на Украине. Недавно там Россия начала специальную операцию. Некоторые артисты признались, что их близкие прячутся в подвалах, так как в некоторых городах стала небезопасно. Шишкова рассказала, что у нее родных даже взяли в заложники.

«Сейчас за одно только молчание забрасывают таким негативом, это сравнимо с настоящим геноцидом. Но поймите вы меня, в Мариуполе в заложниках у националистических батальонов прямо сейчас мои родственники. Просто русские граждане Украины, которые любят город, в который приехали жить и работать, когда еще мир не делился на „ваших“ и „наших“. У меня сердце болит! Я поддерживаю позицию моей России. Я хочу увидеть родных живыми» — написала она.

Алена отметила, что надеется на мир. Напомним, что ранее Татьяна Лазарева рассказала про обстановку в Киеве, где она находится. Беременная певица Марув также находится на Украине.

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