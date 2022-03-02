«Буду скучать по пузику»: беременная Алена Рапунцель поделилась эмоциями перед встречей с новорожденным сыном

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель со дня на день во второй раз станет мамой.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель совсем скоро вновь станет мамой.

По подсчетам врачей, ребенок Алены Рапунцель должен появиться на свет примерно 7 марта. А это значит, что остались считанные дни до родов.

Алена Рапунцель поделилась с подписчиками микроблога, какие эмоции испытывает перед встречей с новорожденным сыном.

«Это последняя беременная неделя. На следующей я уже увижу нового человечка, новую жизнь. И сколько бы мы, женщины, не испытывали дискомфорта в беременность, особенно на последних месяцах, мне кажется, я буду даже скучать по пузику. Есть в этом что-то особенное, сокровенное, когда под сердцем ты девять месяцев носишь маленькую жизнь. Оберегаешь ее там, внутри себя», — написала Алена Рапунцель в микроблоге.

Напомним, Алена Рапунцель несколько дней назад рассталась с отцом будущего малыша Ильей Семиным. Пара не смогла найти компромисса, и теперь Алене предстоит одной растить двух сыновей.

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