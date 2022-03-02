«Тронута до глубины души»: маму Водяновой поразил поступок зятя-француза

Лариса Кусакина отметила, что у модели очень трепетные отношения с мужем.

Наталья Водянова уже давно стала знаменитостью. Она работает моделью с малых лет и успела достигнуть больших высот. Наталья дружит с именитыми модельерами, а также е пропускает больших светских мероприятий.

Она живет в Париже в большом особняке, где растит сыновей Максима и Романа с мужем Антуаном Арно. У нее также есть дети от прошлых отношений: Лукас, Нева и Виктор.

Обычно Водянова редко появляется на публике с возлюбленным. Он является сыном одного из богатейших людей планеты Бернара Арно — президента группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy.

В новом интервью мама модели Лариса Кусакина рассказала о том, как изменилась ее дочка, уехав жить во Францию. Также она отметила, что у Натальи трепетные отношения с мужем. Кусакина вспомнила, как ее растрогал зять.

«Осенью, например, ей довелось проводить в последний путь свою любимую бабунечку Ларису Гавриловну. Приехала, чтобы поздравить именинницу с 92-м днем рождения, а на следующий день бабушки не стало. Наташа взяла на себя все хлопоты по организации прощания. Я была тронута до глубины души, когда поддержать дочь в этот непростой для нее момент в Нижний прилетел ее муж Антуан», — рассказала она.

По словам мамы модели, Водянова раньше часто приезжала на родину, то теперь бывает, только если у нее появляются важные дела. Она призналась, что постоянно поддерживает связь с дочерью. Наталья стала самостоятельно и с мамой у нее не на все совпадают взгляды, они любят друг друга, пишет WDay.ru.

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